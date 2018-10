Umzug des Darmstädter Regierungspräsidiums beginnt

Darmstadt (dpa/lhe) - Der Umzug des Darmstädter Regierungspräsidiums (RP) hat am Montag begonnen. Rund 700 Beschäftigte ziehen für voraussichtlich eineinhalb Jahre in ein ehemaliges Postgebäude im Westen der Stadt. Der Grund: das sogenannte Wilhelminenhaus am zentralen Luisenplatz, auch ein früheres Postgebäude, muss saniert werden. Für rund 300 weitere Beschäftigte des RP, die im historischen Gebäude ebenfalls am Luisenplatz untergebracht sind, ändert sich dagegen nichts, wie RP-Sprecher Dieter Ohl sagte. Nach der Sanierung sollen die 700 Beschäftigten zurückkehren.