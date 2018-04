Unbekannte Täter ergaunern mit Enkeltrick 9500 Euro

Lampertheim (dpa/lhe) - Mit einem Enkeltrick haben unbekannte Täter von einem Seniorenpaar aus dem südhessischen Lampertheim 9500 Euro ergaunert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte die angebliche «Enkeltochter» das Ehepaar aus dem Ortsteil Hofheim am Donnertagnachmittag mehrmals angerufen und ihnen wohl glaubhaft versichert, dass sie Geld für einen Wohnungskauf bräuchte. Auch eine angebliche Bankangestellte rief das Paar an und bestätigte den Kauf. Ein unbekannter Mann holte das Bargeld daraufhin in zwei Briefumschlägen ab und verschwand.