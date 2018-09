Unbekannte Täter stehlen 100 Eis am Stiel aus einer Schule

Stadtallendorf (dpa/lhe) - Unbekannte Täter haben im Landkreis Marburg-Biedenkopf 100 Eis am Stiel aus einer Schule gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh gewaltsam in das Gebäude in Stadtallendorf ein und stahlen aus einer Kühltruhe im Bistro Eis im Wert von 200 Euro. An einem weiteren Gebäude der Gesamtschule schlugen die Unbekannten eine Scheibe ein. Laut Polizei entstand dadurch ein Gesamtschaden in Höhe von 2000 Euro. Ob es sich bei den Tätern um Schüler handelt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.