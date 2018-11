Unbekannte bestellen Pizza und überfallen Pizzaboten

Rüsselsheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Zwei unbekannte Männer haben sich in Rüsselsheim eine Pizza zu einem Parkplatz liefern lassen und den Pizzaboten überfallen. Die Täter hatten die Bestellung am späten Samstagabend aufgegeben, wie die Polizei in Darmstadt am Montag mitteilte. Sie bedrohten den 38-jährigen Lieferanten mit einem Messer und Pfefferspray und schlugen ihm ins Gesicht, als er um Hilfe rief. Nachdem das Opfer seine Geldbörse mit rund 60 Euro ausgehändigt hatte, flüchteten die Männer. Der 38-Jährige wurde vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht.