Unbekannte brechen Geldautomat auf

Gießen (dpa/lhe) - Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag im mittelhessischen Wetzlar einen Geldautomaten aufgebrochen. Dabei erbeuteten sie Bargeld in zunächst unbekannter Höhe, wie die Polizei in Gießen mitteilte. Ob es sich bei den Räubern um die drei Männer handelt, die kurz zuvor im nur wenige Kilometer entfernten Haiger (Lahn-Dill-Kreis) einen Geldautomaten aufbrechen wollten, war ebenfalls zunächst unklar. Das Trio war dort bei seinem Vorhaben beobachtet worden und unverrichteter Dinge geflüchtet.