Unbekannte lassen Güterzug bei Marburg beinahe entgleisen

Kirchhain/Fulda (dpa/lhe) - Weil Unbekannte auf einem Gleis in Kirchhain (Kreis Marburg Biedenkopf) Betonplatten aufgestapelt hatten, ist ein Güterzug beinahe verunglückt. Trotz Notbremsung sei der Zug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen gekommen und am Samstagmittag durch den 40 Zentimeter hohen Turm aus Betonplatten gerauscht, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei sprang die Lokomotive kurz aus den Schienen, konnte aber fast unbeschädigt weiterfahren, wie der Lokführer der Polizei sagte. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen und warnte davor, Gegenstände auf Schienen zu deponieren. Züge können dabei leicht entgleisen, umherfliegende Splitter Menschen verletzen.