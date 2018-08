Unbekannte lassen Wasser in Auto laufen

Bensheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Durch ein leicht geöffnetes Fenster haben Unbekannte im südhessischen Bensheim Wasser in ein Auto laufen lassen und es so beschädigt. Rund 20 Zentimeter hoch stand das Wasser in dem Fahrzeug, als der Besitzer am 5. August zu ihm zurückkehrte. Wie die Polizei in Darmstadt am Freitag weiter mitteilte, wurde durch das Wasser ein Schaden von rund 1400 Euro verursacht. Die Ermittler suchen nach Zeugen der Tat.