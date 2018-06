Unbekannte legen an KZ-Gedenkstätte Feuer: Geringer Schaden

Mörfelden-Walldorf/Darmstadt (dpa/lhe) - An der Gedenkstätte des ehemaligen KZ-Außenlagers Walldorf haben Unbekannte Feuer gelegt. Hinweise auf eine politisch motivierte Tat gab es zunächst keine, wie die Polizei am Montag in Darmstadt mitteilte. Ein Besucher hatte am Sonntag eine verbrannte Infotafel entdeckt und die Behörden informiert. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 500 Euro. Die Gedenkstätte selbst wurde nicht beschädigt. Erst im Februar hatten Unbekannte am Margit-Horvath-Zentrum mehrere Scheiben eingeworfen.