Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten in Darmstadt

Darmstadt (dpa/lhe) - Unbekannte Täter haben in Darmstadt versucht einen Fahrkartenautomat zu sprengen. Allerdings blieb die durch eingeleitetes Gas verursachte Explosion erfolglos, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Täter kamen nicht an das Geld im Inneren des Geräts heran. Allerdings wurde bei der Explosion in der Nacht zum Mittwoch eine Fensterfront des Bahnhofgebäudes massiv beschädigt. Alarmierte Polizeibeamte kontrollierten einen 23 Jahre alten Mann in der Nähe des Tatorts. Ob er mit der versuchten Sprengung in Verbindung steht, werde nun untersucht, hieß es.