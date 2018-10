Unbekannte sprengen Geldautomat in Bad Nauheim

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Bisher Unbekannte haben am Samstagmorgen einen Geldautomaten in Bad Nauheim (Wetteraukreis) gesprengt. Verletzt wurde bei die Sprengung in einem Einkaufszentrum niemand, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Hinweise auf Täter oder mit Blick auf ein mögliches Fluchtfahrzeug gebe es bislang nicht. Die Kriminalpolizei werte Spuren aus.