Unbekannte stehlen und töten Ziege

Meinhard/Eschwege (dpa/lhe) - Unbekannte haben in Nordhessen eine Ziege von einer Weide gestohlen und getötet. Der Kopf sowie die Innereien des Tieres seien nach dem Diebstahl bei Meinhard am vergangenen Samstag einen Tag später in einem Bach kurz hinter der Landesgrenze in Thüringen gefunden worden, teilte die Polizei in Eschwege am Dienstag mit. Nach ersten Erkenntnissen sei die Ziege kurz nach dem Diebstahl getötet worden, die nicht verwertbaren Körperteile seien in dem Bach entsorgt worden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.