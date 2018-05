Unbekannte stehlen zum wiederholten Mal Hundekotbeutel

Biedenkopf/Marburg (dpa/lhe) - Unbekannte haben in Biedenkopf zum wiederholten Mal kostenlose Hundekotbeutel gestohlen. Wie die Polizei in Marburg am Mittwoch mitteilte, war eine Box mit Beuteln an einem Radweg entlang der Lahnauen bereits zum zweiten Mal Ziel des Diebstahls. Auch andernorts im Stadtgebiet seien in der Vergangenheit schon Spendenboxen aufgebrochen und leergeräumt worden. Die Stadt Biedenkopf hat Anzeige erstattet.