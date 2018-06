Unbekannte töten innerhalb weniger Tage vier Katzen

Waldkappel/Amöneburg/Schweinsberg (dpa/lrs) - Unbekannte haben in Mittel- und Nordhessen innerhalb weniger Tage vier Katzen getötet. Bei Waldkappel (Werra-Meißner-Kreis) warf am Mittwochabend ein Autofahrer zwei Katzenbabys bei voller Fahrt aus dem Fenster. In Schweinsberg und in Amöneburg (Kreis Marburg-Biedenkopf) wurden zwei Katzen gefunden, die mit einem scharfen Gegenstand abgestochen wurden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass zumindest die beiden im Kreis Marburg-Biedenkopf gefundenen Katzen auf das Konto eines einzelnen Tierquälers gehen.