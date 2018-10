Unbekannte verprügeln Mann mit Eisenstange

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Drei Unbekannte haben einen 21-Jährigen auf seinem Nachhauseweg in Bad Hersfeld angegriffen und schwer verletzt. Laut Polizei schlug einer der Angreifer den Mann mit einer Eisenstange, ein weiterer würgte ihn am Hals. Der Angriff sei sehr plötzlich und aus Sicht des 21-Jährigen grundlos erfolgt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Im Anschluss seien die Männer wortlos davon gelaufen. Der junge Mann erlitt Prellungen an Kopf, Hals und Oberarm. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht zum Montag.