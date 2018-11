Unbekannte verursachen mit Bagger hohen Schaden

Bensheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Unbekannte haben im südhessischen Bensheim mit einem Bagger einen hohen Schaden an einem Neubau verursacht. Das Baugerät war nach ersten Erkenntnissen am frühen Mittwochmorgen in einem Industriegebiet entwendet und zu einer Baustelle bewegt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, riss der Bagger auf der Baustelle das Gerüst um das neugebaute Wohn- und Geschäftshaus sowie einen Unterstand ein und beschädigte Fensterscheiben und die Fassade. Die Fahrt des 15-Tonners endete an einer Hauswand. Das Technische Hilfswerk (THW) musste das abgerissene Gerüst absichern. Der entstandene Schaden bewegt sich den Angaben zufolge im sechsstelligen Bereich.