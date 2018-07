Unbekannte werfen Steine auf Verbindungshaus

Marburg (dpa/lrs) - Mehrere vermummte Personen haben Fensterscheiben eines Verbindungshauses in Marburg mit Pflastersteinen eingeworfen. Außerdem sollen die Täter auch Scheiben zweier auf dem Gelände geparkter Autos eingeworfen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es bestehe der Verdacht einer Sachbeschädigung, sagte ein Sprecher. Bei der schlagenden Studentenverbindung handelt es sich weiteren Angaben zufolge um die «Landsmannschaft Nibelungia». Ein Bewohner des Verbindungshauses hatte die unbekannten Steinewerfer in der Nacht auf Dienstag beobachtet und die Polizei alarmiert.