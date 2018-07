Unbekannte zerstören Klassenräume in Osthessen

Offenbach (dpa/lrs) - Unbekannte haben die Klassenräume einer Schule im osthessischen Steinau an der Straße verwüstet. Sie hätten in der Nacht auf Samstag die Außentüren eines Nebengebäudes eingetreten und große Teile der Klassenräume demoliert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Stühle, Tische und Computer wurden umhergeworfen und teilweise kaputtgeschlagen. Auch Türscheiben seien eingetreten worden. In allen Klassenräumen seien die Schränke und Schreibtischschubladen aufgebrochen worden. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der Sachschaden war, konnte die Polizei noch nicht sagen. Um die Identität der Täter festzustellen, sicherte die Polizei Spuren auf den demolierten Gegenständen.