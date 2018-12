Unbekannter Fahrgast schlägt Fahrkartenkontrolleur

Sulzbach/Taunus (dpa/lhe) - Ein unbekannter Bahngast hat bei einer Ticketkontrolle im Main-Taunus-Kreis in Südhessen einen Fahrkartenkontrolleur beleidigt und mit seiner Jacke auf den Zugbegleiter eingeschlagen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der etwa 25 Jahre alte Fahrgast am Mittwochmorgen von Bad Soden nach Sulzbach unterwegs, als bei einer Fahrscheinkontrolle sein eTicket durch das Gerät nicht richtig ausgelesen werden konnte. Daraufhin beleidigte der aggressive Unbekannte den Kontrolleur und zog seine Jacke aus, um mit dieser auf den Mitarbeiter einzuschlagen.