Unbekannter attackiert Frau im Vorraum einer Bank

Gießen (dpa/lhe) - Eine 30-jährige Frau ist in Gießen in einer Bank von einem unbekannten Täter attackiert worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann die Frau am späten Dienstagabend angesprochen, als sie den Vorraum der Bank betrat. Er behauptete, die 30-Jährige habe ihm 300 Euro gestohlen. Als die Frau den Raum verlassen wollte, hielt der Mann sie fest und verletzte sie leicht.