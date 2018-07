Unbekannter entreißt hilfsbereitem Passanten den Geldbeutel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein bislang Unbekannter hat einen hilfsbereiten Mann in Frankfurt erst nach Bargeld gefragt und ihm dann seinen Geldbeutel entrissen. Der Dieb sprach den 30-Jährigen am Mittwoch auf der Straße an, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er habe zunächst mit dem Handy des Mannes telefonieren wollen. Nachdem der 30-Jährige ihm das Telefon überließ, fragte der Unbekannte nach Bargeld für ein Getränk. Als das Opfer den Angaben zufolge seinen Geldbeutel öffnete, entriss ihm der etwa 50 Jahre alte Unbekannte diesen und rannte los. Das Opfer habe den Dieb noch kurz festhalten können. Es wurde jedoch zu Boden gestoßen und verletzte sich dabei leicht. Der Dieb konnte unerkannt mit 14 Euro Bargeld und dem Handy entkommen.