Unbekannter macht Fotos an Gleisen und behindert Bahnverkehr

Witzenhausen/Kassel (dpa/lhe) - Ein unbekannter Mann hat an der Bahnstrecke bei Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis) Fotos gemacht und damit den Zugverkehr behindert. Elf Züge waren am Sonntagabend erheblich verspätet, nachdem ein Zug wegen des Mannes eine Schnellbremsung einleiten musste, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Der Unbekannte soll direkt an den Gleisen gestanden und fotografiert haben. Erst im letzten Moment sei er zur Seite gesprungen und davongelaufen. Die Suche nach dem Fotografen, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, blieb erfolglos.