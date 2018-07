Unbekannter stiehlt 86-Jährigem Geldbörse aus Rollstuhl

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Einem gehbehinderten Mann ist in Bad Hersfeld die Geldbörse aus dem Korb seines Rollstuhls entrissen worden. Der 86-Jährige fuhr am Donnerstagmittag auf dem Rückweg vom Einkaufen mit seinem elektrischen Rollstuhl durch eine Fußgängerunterführung, wie die Polizei mitteilte. Dort habe sich ihm ein 25 bis 30 Jahre alter Mann von hinten genährt. Er zog den Angaben zufolge die Geldbörse aus dem Korb am Lenker, in dem der Rentner sie mit seinen Einkäufen verstaut hatte. Der Dieb konnte unerkannt mit 80 Euro Bargeld und den persönlichen Dokumenten des Rentners im Portemonnaie fliehen.