Unbekannter überfällt Spielhalle in Darmstadt

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Unbekannter hat eine Spielhalle in Darmstadt überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Mann am Freitagvormittag das Lokal, bedrohte anschließend einen Angestellten mit einem Messer und forderte den Inhalt der Kasse. Anschließend floh er mit mehreren hundert Euro zu Fuß in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief zunächst ohne Erfolg.