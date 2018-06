Unbekannter überfällt blinde Frau

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Unbekannter hat in Frankfurt am Main eine blinde Frau überfallen und ihre Goldkette vom Hals gerissen. Wie die Polizei mitteilte, schloss die Frankfurterin am Dienstag die Haustür ihrer Wohnanschrift auf, als sie Schritte hinter sich hörte. Die 54-Jährige habe noch versucht, zügig die Tür des Wohnhauses hinter sich zu schließen, die der Unbekannte von außen aufgedrückte habe. Den Angaben zufolge griff er die Frau an, riss ihre Goldkette vom Hals und flüchtete. Die Frau wurde leicht am Hals verletzt und erlitt einen Schock. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.