Unbekannter verletzt 54-Jährigen mit Messer lebensgefährlich

Kassel (dpa/lhe) - Ein Unbekannter hat in Kassel einen 54-Jährigen überfallen und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Polizei vom Montag klaute er ihm am späten Samstagabend auch das Portemonnaie. Das Opfer war gerade auf dem Heimweg von einem Gaststättenbesuch, als hinter ihm jemand «Geld her» sagte. Nach einer Rangelei habe der Unbekannte ihm in die Brust gestochen. Dann flüchtete er demnach mit dem erbeuteten Geld in die Dunkelheit. Der 54-Jährige wurde im Krankenhaus behandelt. Sein Zustand ist mittlerweile wieder stabil. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter.