Unbekannter verletzt Flüchtling mit Messer: Zeugen gesucht

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein schwer verletzter 17-Jähriger gibt der Polizei in Darmstadt Rätsel auf. Der junge Flüchtling habe nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Nacht zum Dienstag im «Herrngarten» in der Innenstadt Stichverletzungen am Rücken erlitten, teilte die Polizei mit. Wer der Täter ist, war zunächst genauso unklar wie der Grund des Streits und Einzelheiten. Auch wer und wie viele Menschen an der Auseinandersetzung beteiligt waren, stand noch nicht fest. Die Ermittler hoffen daher auf Zeugen.