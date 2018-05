Unbekannter verletzt Flüchtling mit Messer - Zeugen gesucht

Darmstadt (dpa/lhe) - Dem Messerangriff auf einen schwer verletzten 17-Jährigen in Darmstadt ging offenbar ein Raubüberfall voraus. Der mutmaßliche Täter habe von dem jungen Flüchtling Wertgegenstände gefordert und ihn dabei mit dem Messer bedroht, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Der etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann habe dem 17-Jährigen Stichverletzungen im Rücken zugefügt. Zu der Auseinandersetzung war es in der Nacht zum Dienstag im «Herrngarten» in der Innenstadt gekommen.