Unfall auf Kreuzung in Kassel: Vier Verletzte

Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung in Kassel sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 19-Jähriger mit einem Kleintransporter bei Rot auf die Kreuzung und krachte in ein Auto. Der Transporterfahrer kam am Freitagabend ins Krankenhaus. Die Insassen des Autos - zwei Erwachsene und eine Jugendliche - erlitten leichtere Blessuren.