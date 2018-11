Unfall auf der Bundesstraße 486: Straße stundenlang gesperrt

Langen (dpa/lhe) - Nach einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 486 mit zwei Schwerverletzten ist die Fahrbahn mehrere Stunden lang gesperrt worden. Eine 55-Jährige war am Mittwochnachmittag mit ihrem Auto aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in das Auto einer 27-Jährigen gekracht, teilte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mit. Die 27-Jährige wurde bei dem Aufprall in ihrem Wagen eingeklemmt, beide Frauen kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Straße war bis zum Abend gesperrt.