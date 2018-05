Unfall bei BASF: Arbeiter schwer verletzt

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Ein Arbeiter hat sich bei einem Unfall auf dem BASF-Werkgelände in Ludwigshafen Verbrennungen an Hand und Gesicht zugezogen. Bei Instandhaltungsarbeiten am Mittwoch kam es mit Metallpulver zu einer thermischen Reaktion, wie der Chemiekonzern mitteilte. Der Mitarbeiter einer externen Firma wurde dadurch verletzt. Ein Notarzt versorgte den Mann vor Ort, der anschließend in eine Klinik gebracht wurde. Wie der Unfall passieren konnte, war zunächst unklar. Das entzündbare Metallpulver dienst als Vorstufe für die Herstellung von Pigmenten.