Unfall mit drei Lastwagen: 160 000 Euro Sachschaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit drei Lastwagen auf der Autobahn 3 in der Nähe von Niedernhausen ist ein Sachschaden von 160 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 30 Jahre alter Sattelzugfahrer am Freitagmorgen den stockenden Verkehr in Richtung Köln zu spät bemerkt und prallte mit hoher Geschwindigkeit auf den vor ihm stehenden Lastwagen. Dadurch wurde dieser wiederum auf den davor stehenden Sattelzug geschoben. Der 30-Jährige kam nach Angaben der Polizei mit leichten Schnittverletzungen am Arm davon, die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. Nach dem Unfall war der rechte und mittlere Fahrstreifen vorübergehend gesperrt. Der Verkehr staute sich auf bis zu 15 Kilometern.