Unfall mit drei Toten: Verletzte weiter in der Klinik

Marbach/Fulda (dpa) - Nach dem schweren Unfall mit drei Toten auf einer Bundesstraße bei Fulda schwebt einer der Überlebenden weiter in Lebensgefahr. Der 42-Jährige saß in dem Wagen, der bei dem missglückten Überholmanöver in den Gegenverkehr geschleudert wurde. Drei seiner Mitfahrer waren noch am Freitag an der Unfallstelle gestorben.