Unfall mit zwei Lastwagen auf der A7: Zeitweise Vollsperrung

Kassel (dpa/lhe) - Auf der Autobahn 7 (Kassel-Fulda) ist es am Mittwochmorgen in Nordhessen zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Lastwagen gekommen. Dabei fuhr zwischen Malsfeld und Homberg/Efze (Schwalm-Eder-Kreis) ein 7,5-Tonner auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des auffahrenden Lkw verletzte sich dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich. Rettungskräfte mussten ihn aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Zeitweise war die A7 in Richtung Süden voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte.