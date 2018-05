Unfall von Reisebus mit indischen Touristen auf A3

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein mit einer indischen Reisegruppe besetzter Bus ist auf der Autobahn 3 bei Raunheim an einer Baustelle gegen einen Fahrbahnteiler geprallt. Zwölf Passagiere sowie der 66 Jahre alte Busfahrer wurden bei dem Unfall in der Nacht zum Freitag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Bus blieb nach dem Zusammenstoß quer auf beiden Fahrbahnen liegen. Die A3 war um die Unfallstelle in Richtung Mönchhof-Dreieck für mehrere Stunden gesperrt. Elf der verletzten Touristen kamen in Krankenhäuser, die übrigen Mitglieder der Gruppe wurden mit einem Bus der Feuerwehr zu ihrem Zielort, einem Hotel in Offenbach, gefahren.