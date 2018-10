Unfallauto steckt zwischen Bäumen fest: Fahrer verletzt

Den Angaben zufolge war der Fahrer aus dem Vogelsbergkreis auf der Landstraße 3071 zwischen dem Gemündener Ortsteil Ehringshausen und Kirtorf unterwegs. An der Abzweigung nach Erbenhausen schleuderte er mit seinem Wagen aus einer Kurve und prallte in eine Böschung. Das Auto überschlug sich dabei und landete zwischen zwei Bäumen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, konnte sich der Mann selbst aus dem Wrack befreien. Weitere Personen seien nicht an Bord des Unfallwagens gewesen.