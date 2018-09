Unfallfahrer in PS-starkem Sportwagen unterwegs

Offenbach (dpa/lhe) - Die beiden Männer, die am Samstagabend bei einem Unfall nahe Offenbach ums Leben gekommenen sind, waren in einem stark motorisierten Sportwagen unterwegs. Ob sie jedoch zu schnell fuhren, war auch am Montag noch unklar, wie ein Sprecher der Polizei in Offenbach sagte. An der Unfallstelle beträgt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 70 Stundenkilometer.