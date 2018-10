Unfalltod von Kind: Polizei misst bei Fahrerin 1,7 Promille

Bad Nauheim/Gießen (dpa/lhe) - Nach einer tödlichen Alkoholfahrt, bei der ein Kind starb, werten die Ermittler die Untersuchungsergebnisse der mutmaßlichen Unfallverursacherin aus. Der Atem-Alkoholtest der 43-Jährigen habe 1,7 Promille ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Gießen. Der Wert der Blutuntersuchung stehe aber noch aus. Bei dem Unfall auf der Autobahn 5 in der Nähe von Bad Nauheim war am Samstag ein fünf Jahre alter Junge ums Leben gekommen. Seine zwei und drei Jahre alten Geschwister und der 35-jährige Familienvater wurden verletzt. Sie seien auf dem Weg der Besserung, sagte der Sprecher.