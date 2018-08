Uniklinikum-Mitarbeiter: Ab Dezember hessenweit freie Fahrt

Ein Fahrschein des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV), fotografiert auf einem Bahnsteig in Frankfurt am Main. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv

Ein Fahrschein des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV), fotografiert auf einem Bahnsteig in Frankfurt am Main. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Alle Mitarbeiter des Frankfurter Universitätsklinikums können von Dezember an kostenlos und hessenweit den Öffentlichen Nahverkehr nutzen. Damit kommen nicht mehr nur die Ärzte des Klinikums Frankfurt in den Genuss des Landestickets für Beschäftigte im Landesdienst, sondern auch rund 4000 weitere Beschäftigte, wie der hessische Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) und der Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums, Jürgen Graf, am Dienstag mitteilte. Damit soll die unbefriedigende Situation beseitigt werden, die nur für die Landesbeschäftigten die Freifahrt mit dem Landesticket vorsah.