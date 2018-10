United Volleys Frankfurt kommen in der Königsklasse weiter

Frankfurt (dpa/lhe) - Die United Volleys Frankfurt stehen in der zweiten Runde der Champions League. Der Volleyball-Bundesligist verlor bei seiner Heimspielpremiere in der Fraport Arena zwar das Rückspiel gegen den weißrussischen Vertreter Schachtjor Soligorsk 2:3 (25:21, 25:21, 19:25, 18:25, 19:21.) im Tiebreak. Doch nach dem 3:0 eine Woche zuvor in Minsk reichte das für die Hessen am Mittwoch zum Weiterkommen. Die Entscheidung darüber war vor 827 Zuschauern bereits nach den ersten beiden gewonnenen Durchgängen gefallen. Die nächste Begegnung für den Debütanten in der Königsklasse steht am 23. Oktober erneut zu Hause gegen den österreichischen Club Posojilnica Aich an.