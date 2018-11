United Volleys erreichen Gruppenphase der Champions League

Frankfurt (dpa/lhe) - Volleyball-Bundesligist United Volleys Frankfurt hat erstmals den Sprung in die Gruppenphase der Champions League geschafft. Im entscheidenden Heimspiel der dritten Runde gegen Paok Thessaloniki siegte die Mannschaft von Trainer Stelio DeRocco am Dienstagabend vor 2000 Zuschauern mit 3:1 (25:17, 25:17, 21:25, 27:25). Im Hinspiel vor einer Woche beim griechischen Pokalsieger hatten die Hessen ohne Satzverlust gewonnen. Somit hätten dem Debütanten in der Königsklasse auch zwei gewonnene Durchgänge zum Weiterkommen gereicht