United Volleys holt Zuspieler Maris

Zur Vorbereitung auf die Saison reist der hessische Erstligist in den kommenden Wochen nach Belgien und Polen. Bereits am Montag sind Spieler und Coaches in Richtung Belgien aufgebrochen. Gegner wird am Dienstag und Mittwoch Lindemans Aalst sein. Der Club war Anfang 2017 überraschend in das Halbfinale des CEV-Pokals eingezogen.

Am 20. und 21. September sind Begegnungen mit dem belgischen Meister Noliko Maaseik geplant. Danach reisen die Volleys nach Polen, wo zwischen 24. und 30. September Spiele gegen MKS Bedzin sowie die Teilnahme an einem Turnier in Katowice vorgesehen sind.