United Volleys in Champions-League-Quali gegen Weißrussen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die United Volleys müssen bei ihrer Premiere in der Qualifikation zur Gruppenphase der Champions League gegen den weißrussischen Vertreter Schatjor Soligorsk antreten. Das ergab die Auslosung am Freitag in Luxemburg. Der hessische Volleyball-Bundesligist spielt zunächst am 9./10. Oktober auswärts, eine Woche später dann vor heimischer Kulisse in der Fraport Arena.