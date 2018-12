«Unregelmäßigkeiten» bei Leber-Transplantationen

Das Universitätsklinikum in Frankfurt am Main. Foto: Boris Roessler/Archiv

Berlin/Frankfurt (dpa/lhe) - Kontrolleure haben «systematische Unregelmäßigkeiten» bei Lebertransplantationen am Universitätsklinikum Frankfurt festgesellt. Das teilten die Prüfungs- und Überwachungskommissionen von Ärzten, Kliniken und gesetzlichen Krankenkassen bei der Vorstellung ihres Jahresberichts 2017/2018 am Donnerstag in Berlin mit. Unregelmäßigkeiten stellte die Kommission auch bei Herztransplantationen in Köln-Lindenthal fest.