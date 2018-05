Unterbringung nach Messerangriff in ZDF-Hauptstadtstudio

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach zwei gewaltsamen Übergriffen ist ein Mann am Donnerstag vom Landgericht Frankfurt dauerhaft in die Psychiatrie eingewiesen worden. Der 49 Jahre alte Beschuldigte hatte laut Urteil zunächst im Mai vergangenen Jahres im Hauptstadtbüro des ZDF in Berlin einen Sicherheitsmitarbeiter mit einem Messer am Kinn verletzt. Im August griff er schließlich in Frankfurt einen 72 Jahre alten Passanten ohne Grund an und verletzte ihn mit einem abgebrochenen Flaschenhals sowie einem Backstein lebensgefährlich am Kopf.