Untergrundarbeiten am Kaiserlei-Kreisel abgeschlossen

Offenbach (dpa/lhe) - Am Kaiserlei-Kreisel zwischen Frankfurt und Offenbach sind die unterirdischen Bauarbeiten abgeschlossen worden. Von Juli an sollen als nächstes die Auf- und Abfahrten zur Autobahn 661 errichtet werden. Mit dem Abschluss der Untergrundarbeiten sei zugleich die Phase mit den größten Unwägbarkeiten überwunden, teilte die Stadt Offenbach am Mittwoch mit.