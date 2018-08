Unterricht an Kirchhainer Schulen wieder möglich

Kirchhain/Marburg (dpa/lhe) - Zwei von einem heftigen Unwetter getroffene Schulen im mittelhessischen Kirchhain können wieder öffnen. Der Unterricht werde am Donnerstag aufgenommen, sagte ein Sprecher des Kreises Marburg-Biedenkopf in Marburg. An der Grund- sowie an der weiterführenden Schule fand am Mittwoch kein Unterricht statt, weil das Unwetter am Vortag für Schäden an Gebäudeteilen gesorgt hatte. Diese mussten zunächst überprüft werden. Neben Kirchhain war auch das benachbarte Stadtallendorf von starken Regenfällen betroffen. Im gesamten Kreis Marburg-Biedenkopf waren am Dienstag Feuerwehrleute zu mehr als 200 Einsätzen ausgerückt.