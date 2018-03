Unterricht läuft nach Großeinsatz an Schule wieder nach Plan

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Nach dem Großeinsatz der Polizei in einem Schulzentrum in Ludwigshafen läuft der Unterricht sowohl an der Realschule Plus als auch am Gymnasium am Donnerstag wieder nach Plan. Die Suche nach dem Jugendlichen, den drei Zeugen am Mittwoch mit einer Pistole bewaffnet in der Nähe des Schulzentrums gesehen haben, dauert an. Nach Angaben eines Polizeisprechers konnte auch weiterhin niemand ausfindig gemacht werden. Weitere Zeugen haben sich bisher nicht gemeldet.