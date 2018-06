Unterschiede bei Wasserpreisen: Monitor zeigt Stabilität

Offenbach (dpa/lhe) - Im südhessischen Lorsch kostet der Kubikmeter Frischwasser 91 Cent und ist damit landesweit am billigsten. In Heidenrod im Taunus ist der Preis mit 3,74 Euro viermal so hoch und damit am teuersten. Der am Donnerstag in Offenbach veröffentlichte Wassermonitor des Hessischen Industrie- und Handelstages (HIHK) hat unter 423 Kommunen große Unterschiede ergeben.