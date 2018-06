Unterschriften für mehr Radwege: Initiative optimistisch

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mehr und sicherere Radwege fordert die Initiative Radentscheid Frankfurt, die derzeit in der Stadt Unterschriften sammelt. «Wir sind optimistisch», sagte Mit-Initiator Alexander Breit zum Ziel, ein Bürgerbegehren zu starten. Dazu sind die Unterschriften von mindestens 15 064 Frankfurtern nötig. Ab dem kommenden Dienstag (26. Juni) soll mit dem Zählen begonnen werden. Eine Unterschriftenaktion gab es in Hessen bereits in Darmstadt, in Kassel befindet sich eine weitere in Vorbereitung.