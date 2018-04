Unterschriftenaktion für festgenommenen Gießener

Der 29-Jährige war Berichten zufolge im März im türkisch-syrischen Grenzgebiet festgenommen worden - unter Terrorverdacht. Er habe sich, so der in türkischen Medien beschriebene Vorwurf, der Kurdenmiliz YPG in Syrien anschließen wollen. Angehörige und Freunde sind von der Unschuld des Mannes überzeugt, er sei zum Wandern dort gewesen.

Das Auswärtige Amt nannte keine Details zu dem Fall. Es hieß aber, der Mann werde konsularisch betreut. Die Stadt Gießen steht nach Angaben einer Sprecherin im Kontakt mit dem Amt und «vertraut darauf, dass dieses die richtige Unterstützung für den in der Türkei inhaftierten Gießener anbietet».

Unter dem Motto «Free Patrick» - in Anlehnung an «Free Deniz» im Fall des Journalisten Deniz Yücel, der fast ein Jahr in der Türkei in Untersuchungshaft saß - sollen weitere Unterschriften für den Gießener gesammelt werden. Das nächste Ziel sei, mehr als 1500 Petitionsunterzeichner zu gewinnen.